فتح باب القبول بجامعة بيشة للعام الدراسي المقبل

تواصل – بيشة:

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة بيشة عن فتح باب القبول للدراسة بمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1439 – 1440هـ ابتداءً من يوم الأحد 17 شوال 1439هـ وحتى يوم الاثنين 10 ذو القعدة 1439هـ؛ وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور فارس القرشي بأن القبول يشمل جميع التخصصات الأكاديمية المتاحة للبنين والبنات.

وأضاف القرشي أن إعلان نتائج الترشح سيكون على مرحلتين، وتشمل المرحلة الأولى لدرجة البكالوريوس للحاصلين على نسبة مؤهلة أو موزونة أعلى من 75% فأكثر وسيتم إعلان الترشح يومي الثلاثاء والأربعاء 18 – 19 ذو القعدة القادم، فيما سيكون إعلان نتائج الترشح للمرحلة الثانية لدرجة البكالوريوس والدبلوم للحاصلين على نسبة مؤهلة 70% فأكثر يومي السبت والأحد 22 – 23 ذو القعدة المقبل.

ودعت العمادة إلى مراجعة البوابة الإلكترونية باستمرار للاطلاع على المزيد من المعلومات والبيانات المتعلقة بآلية القبول والجدول الزمني لذلك.