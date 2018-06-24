«المرور»: جهاز جديد لتحديد هوية «المرأة السائقة» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

عرض مدير عام الإدارة العامة للمرور، اللواء محمد البسامي، جھازاً تقنیاً جديداً تم توفیره لرجال المرور للتعرف على ھوية السائقة عن طريق البصمة.

وأكد البسامي، خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الداخلیة الذي أقیم مساء الیوم الأحد، حول تنفیذ قرار قیادة المرأة للسیارة، أنه مع بدء تنفیذ قرار قیادة المرأة للسیارة خلال الـ 17 ساعة الماضیة لم يتم رصد أي مخالفات أو حوادث.

وأشار مدير عم المرور إلى أنه تم استحداث جھاز للتعرف على ھوية السائقة عن طريق البصمة، مشیراً إلى أن ھذا الجھاز سیكون مع رجال المرور في الشارع بھدف المساعدة في التحقق من ھوية السائقة عبر البصمة.

وأكد أن نظام المرور لا يمنع الخادمة من قیادة السیارة، مشیراً إلى أن الإشكالیة في نوعیة التأشیرة، لافتاً إلى أن ھناك وعیاً كبیراً من المرأة للتعامل مع أنظمة المرور.