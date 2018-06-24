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وفاة 5 في حادث مروري مروع على طريق «رعلة»

وفاة 5 في حادث مروري مروع على طريق «رعلة»
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تواصل- فريق التحرير:

شهد طريق “رعلة” الرابط بين مركز قنا ومحافظة محايل عسير، صباح اليوم، حادث تصادم بين سيارتين، هايلكس وكورولا، نتج عنه وفاة 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير محمد الشهري، أن الهلال الأحمر نقل إصابة واحدة وأربع وفيات إلى مستشفى محايل العام، فيما تم نقل أربع إصابات ووفاة واحدة عن طرق الجمهور قبل وصول الفرق الإسعافية.

جدير بالذكر، أن هذا الطريق شهد العديد من الحوادث السابقة التي نتج عنها عشرات الوفيات والإصابات؛ بسبب تعرجات الطريق وضيقه وعدم إنارته.

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