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«النقل» تُحذر مستأجري السيارات من التوقيع على بياض لأي مكتب

«النقل» تُحذر مستأجري السيارات من التوقيع على بياض لأي مكتب
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تواصل – الرياض:

حذرت هيئة النقل العام، جميع مستأجري السيارات من التوقيع على بياض لأي مكتب تأجير سيارات في المملكة؛ وذلك لإمكانية استخدامه كمطالبات مالية بمبالغ ضخمة ضد المستأجرين.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة عبدالله صايل المطيري، أن هذا التحذير يشمل أي سند أو إيصال أو حتى ورقة بيضاء، لافتًا إلى احتمالية تحول هذه الورقة البيضاء إلى مطالبة مالية بعشرات الآلاف من بعض مكاتب التأجير ضد المستأجر.

كما شدد ”المطيري” على جميع المستأجرين بالإطلاع على عقودهم، والتأكد من ملاءمة بنود العقد المتفق عليه بين المستأجر ومكتب التأجير، والتأكد من نوع التأمين الذي يناسب المستأجر ويلبّي احتياجاته قبل التوقيع على العقد، لافتًا إلى أن للمستأجر كامل الحق في الإطلاع على عقده وقراءة تفاصيله وبنوده قبل الإمضاء عليه.

وأشار إلى أنه تم رصد بعض المكاتب خلال الحملات التفتيشية وهي تعمَد إلى حث المستأجرين للإمضاء على سندات بيضاء، مستغلين تدني وعي بعض مستأجري السيارات، حيث يمكن من خلال هذه السندات مقاضاة المستأجر عن مبالغ ضخمة لا تنسجم مع واقع النزاع سواء كان تسجيل حادث مروري، أو وقوع تلف بسيط في السيارة، وقد تتمادى بعض مكاتب التأجير بطلب تعويضات تفوق قيمة السيارة الفعلية في بعض الأحيان.

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