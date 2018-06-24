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«أستاذة فقه» تُحذر من الانشغال بالدنيا بعد انقضاء رمضان

«أستاذة فقه» تُحذر من الانشغال بالدنيا بعد انقضاء رمضان
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت الدكتورة وفاء علي الحمدان، أستاذ الفقه المقارن المشارك في جامعة الملك عبدالعزيز سابقاً، من التراجع بعد رمضان والانشغال بالدنيا الفانية وسقط المتاع.

وأضافت الدكتورة “وفاء”، في تغريدة على حسابها بموقع التواصل “تويتر”، أن القلوب التي تذوقت لذة القرب من الله في شهر رمضان كيف تتراجع إلى الوراء بعد الشهر الكريم؟.

وتابعت، ليس من الدين، ولا من العقل، ولا من الحكمة أَن تُقبل القلوب علىٰ خالقها ومالكها في رمضان، وتتذوق لذة القُرب منه، ثم تتراجع إلى الوراء، وتُشغل مرة أُخرى بسقط المتاع، ودنيا الفناء.

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