ضبط مجموعة مخالفين ضمن حملة تفتيشية بالجوف والقريات (صور)

تواصل – فريق التحرير:

نفذت شرطة محافظة القريات مساء أمس السبت، حملة تفتيش بالمحافظة، وذلك في إطار للحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف) التي تنفذها شرطة منطقة الجوف.

كما نفذت قوة الضبط الميداني وقوة المهمات والواجبات الخاصة وإدارة التحريات والبحث الجنائي وإدارة المرور وبمشاركة مفتشي مكتب العمل بالمحافظة، حملة مماثلة شملت عدة مواقع بمركز زلوم .

وفي سياق آخر قامت شرطة محافظة دومة الجندل يتنفيذ حملة أمنية مساء اليوم نفسه، ونتج عن تلك الحملات ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي الإقامة والعمل.

ووفقا لبيان صادر عن شرطة منطقة الجوف، فقد تم إحالة المضبوطين الى الجهات المختصة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بمخالفاتهم حسب المتبع نظاماً.