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في 4 نقاط.. تعرف على أنجح الطرق لإنقاص الوزن

في 4 نقاط.. تعرف على أنجح الطرق لإنقاص الوزن
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تواصل – وكالات:

يتعرض الكثيرون ممن يحاولون إنقاص وزنهم إلى معوقات تعترض تحقيق هدفهم، رغم كل مايبذلوه من  إجراء تغيير نمط حياتهم بالكامل، كالتسجيل في صالة الرياضة (الجيم) ولعب الرياضة، وتغيير الطعام، وربما تناول بعض الأعشاب وتناول بعض العقاقير.

 إذن ما هي الطريقة الواقعية مضمونة النجاح؟

لتضمن النجاح ستحتاج إلى إنقاص الوزن تدريجياً، واتباع نمط حياة قابل للاستمرار، واختيار أطعمة صحية وتناولها بكميات معتدلة مع تناول بعض الأطعمة التي ترضي ذوقك. ولعمل ذلك بنجاح اتبع الآتي:

النوم 15 دقيقة قبل الموعد..النوم أكثر العوامل التي تساعد على فقدان الوزن والتحكم فيه. هناك هرمونان للجوع يتم التحكم فيهما أثناء النوم، هما: ليبتين وجريلين. فإذا كان لديك القليل منهما ستشعر بالجوع على مدار اليوم، وستشتهي الأطعمة النشوية، وعندما تحصل على القدر الكافي من النوم سيمكنك التحكم في شهيتك. ابدأ بالذهاب مبكراً إلى الفراش 15 دقيقة، وعندما يصبح ذلك التوقيت عادة قم بتبكير الموعد 15 دقيقة إضافية.

مشروبات السكر..المشروبات الغازية من أكثر مصادر السكريات خطراً على الوزن، حتى مشروبات الدايت. كذلك العصائر المحلاة تحتوي الكثير من السكر، فعبوة عصير البرتقال مثلاً تحتوي 25 غراماً من السكر، أو ما يعادل 5-6 مكعبات. لتخفيف الوزن ابدأ بالابتعاد عن السكريات السائلة، وخفّف تحلية الشاي والقهوة إلى أقصى حد ممكن، والأفضل الاستمتاع بمذاق مثل هذه المشروبات خالية من السكر.

البروتين هو البديل..البروتين عنصر أساسي في استراتيجية فقدان الوزن. ينبغي أن تستهلك ما لا يقل عن 30 غراماً من البروتين في وجبة الإفطار لكبح الشعور بالجوع طوال اليوم. كما أن البروتين ضروري لبناء العضلات التي يتم خسارتها مع خسارة الوزن الزائد.

بهذه التعديلات الأساسية في نظامك الغذائي ستبدأ في الشعور بالفرق تدريجياً، وبعد أن تصبح هذه التغييرات جزءاً من نمط حياتك يمكنك تغيير المزيد.

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