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«الهلال الأحمر» يتلقى 15 ألف بلاغ بمكة والمدينة خلال رمضان

«الهلال الأحمر» يتلقى 15 ألف بلاغ بمكة والمدينة خلال رمضان
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تواصل – فريق التحرير:

تلقت غرف عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي، في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، أكثر من 14611 بلاغًا لحالات إسعافية تم التعامل معها وتقديم الخدمات الطبية لها خلال شهر رمضان المبارك، في أكثر من 2387 موقعًا.

وكشف تقرير صدر عن هيئة الهلال الأحمر السعودي، أن عدد البلاغات التي تعاملت معها الفرق الإسعافية في منطقة مكة المكرمة بلغ 8429 بلاغاً، تم نقل 379 حالة منها إلى المستشفى، وتقديم الخدمات العلاجية لـ 7941 في مواقعها، فيما بلغ عدد مواقع البلاغات 640 موقعاً.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد المتطوعين للعمل مع فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة مكة المكرمة خلال شهر رمضان بلغ 802 متطوع، شاركوا بأكثر من 32888 ساعة عمل.

وأوضح التقرير أن عدد البلاغات التي تعاملات معها الفرق الإسعافية في منطقة المدينة المنورة بلغ 6182 بلاغاً، تم نقل 929 حالة منها إلى المستشفى، وتقديم الخدمات العلاجية لـ 5361 في مواقعها، فيما بلغ عدد مواقع البلاغات 1747 موقعاً، وبلغ إجمالي عدد المتطوعين للعمل مع فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة المدينة المنورة خلال شهر رمضان نحو 820 متطوعًا، شاركوا بأكثر من 48996 ساعة عمل.

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