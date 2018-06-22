بـ«مسدس لعبة».. ضبط مواطنين يسرقان عددا من عمال محلات تجارية بالرياض

تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهات الأمنية باشرت صباح يوم الأحد ١٤٣٩/١٠/٣هـ عددًا من البلاغات عن تعرض العاملين في عدد من المحالات التجارية للسطو من شخصين مجهولي الهوية، وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية بالإكراه وتحت تهديد السلاح.

وأسفرت إجراءات الضبط الجنائي للجرائم عن تحديد المشتبه بهما، مواطنين في العقد الثالث من عمرهما والقبض عليهما، وضبط الأدوات المستخدمة في ارتكاب جرائهما، والتي اتضح أنها مكونة من مجسم بلاستيكي لمسدس “مزيف” ومجسم آخر لجهاز لاسلكي، كما ضبط في حوزتهما عدد (٤) أجهزة جوال ومبلغ (٩٦١٥) ريال وكذلك مبلغ (٣٠٠٠) ريال مزيفة من فئة خمسمائة ريال، وبسماع أقوالهما المبدئية أقرا بارتكاب جرائم السطو، وتم إيقافهما وإحالة القضية للنيابة العامة.