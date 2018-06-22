الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة بمديرية نهم.. ويقتل 10 قيادات ‏حوثية

تواصل – واس:

أحرز الجيش اليمني، تقدما ميدانيا جديدا في ‏مديرية نهم شرقي صنعاء بعد معارك مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ‏إيران.‏

وأوضح مصدر عسكري يمني في تصريح لموقع وزارة الدفاع اليمنية “26 سبتمبر” الإلكتروني، أن قوات الجيش ‏تمكنت من تحرير تباب صالح علي وسلسلة ‏تباب الرُباح ووادي محلي في مديرية نهم، مؤكدا أن المعارك ‏أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر المليشيا الحوثية وأسر آخرين.

وبين المصدر، أن مقاتلات التحالف العربي شنت سلسلة غارات ‏استهدفت مواقع وتعزيزات المليشيا في الجبهة .‏

كما أعلن الجيش اليمني مقتل عشر قيادات ‏ميدانية من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ‏إيران، خلال اليومين الماضيين في المعارك التي وقعت في جبهة الملاجم ‏بمحافظة البيضاء.‏

ووفقا للموقع، أسفرت المعارك عن تحرير ‏مناطق واسعة بلغت مساحتها أكثر من 50 كيلو ‏مترا وتمتد من عقبة القنذع مروراً بالجريبات ‏والخط الإسفلتي وصولاً إلى منطقة فضحة بمديرية ‏الملاجم.‏