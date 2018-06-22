الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة بمديرية نهم.. ويقتل 10 قيادات ‏حوثية

تواصل – واس:
أحرز الجيش اليمني، تقدما ميدانيا جديدا في مديرية نهم شرقي صنعاء بعد معارك مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وأوضح مصدر عسكري يمني في تصريح لموقع وزارة الدفاع اليمنية “26 سبتمبر” الإلكتروني، أن قوات الجيش تمكنت من تحرير تباب صالح علي وسلسلة تباب الرُباح ووادي محلي في مديرية نهم، مؤكدا أن المعارك أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر المليشيا الحوثية وأسر آخرين.
وبين المصدر، أن مقاتلات التحالف العربي شنت سلسلة غارات استهدفت مواقع وتعزيزات المليشيا في الجبهة .
كما أعلن الجيش اليمني مقتل عشر قيادات ميدانية من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، خلال اليومين الماضيين في المعارك التي وقعت في جبهة الملاجم بمحافظة البيضاء.
ووفقا للموقع، أسفرت المعارك عن تحرير مناطق واسعة بلغت مساحتها أكثر من 50 كيلو مترا وتمتد من عقبة القنذع مروراً بالجريبات والخط الإسفلتي وصولاً إلى منطقة فضحة بمديرية الملاجم.