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مربوطا بـ«أبشر».. «الصحة» تبدأ العمل بـ«موعد» لحجز مواعيد المستشفيات مسبقا

مربوطا بـ«أبشر».. «الصحة» تبدأ العمل بـ«موعد» لحجز مواعيد المستشفيات مسبقا
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تواصل – فريق التحرير:

تبدأ وزارة الصحة غداً الأحد العمل بنظام “موعد”، لحجز المواعيد مسبقاً بالمستشفيات والمراكز الصحية، وذلك بعدما ربطته الوزارة ببرنامج “أبشر”.

و”موعد” هو خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الصحة؛ لتمكين المستفيد من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وإدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها، وكذلك إدارة مواعيده الأخرى في أي مستشفى يتم إحالته إليه.

وذكرت مصادر بحسب “الحياة” أن عدم حجز المواعيد الطبية من خلال “موعد” لن يمكّن المرضى مستقبلاً من مراجعة المراكز الصحية؛ إذ ستقصر الخدمات على المرضى الذين أخذوا مواعيد مسبقة من خلال النظام.

وأضافت أن ربط “موعد” بـ”أبشر” يأتي لضمان جمع المعلومات الإحصائية، مثل عدد المراجعين، وحاجات المركز من التجهيزات الطبية والكوادر المتخصصة، وتوفر اللقاحات والأدوية وغيرها، إضافةً إلى أن الربط يسهل التعرف على كل من يسيء ويعتدي على مقدم الخدمة الصحية من طريق السجل المدني في “أبشر”.

وأشارت تلك المصادر إلى أن “موعد” أول برامج وزارة الصحة لخصخصة القطاعات الصحية ضمن برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، إذ إنه عبارة عن قاعدة بيانات مستقبلية للمريض تسهل عملية تنفيذ برنامج الملف الإلكتروني والتأمين الصحي وخصخصة الخدمات الصحية.

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