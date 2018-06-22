«ترامب» يهدد برسوم إضافية على واردات السيارات الأوروبية

تواصل – وكالات:

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الجمعة بتصعيد الحرب التجارية مع أوروبا عن طريق فرض رسوم بنسبة 20 بالمئة على جميع واردات الولايات المتحدة من السيارات المجمعة في الاتحاد الأوروبي وذلك بعد شهر من إطلاق إدارته تحقيقا فيما إذا كانت واردات السيارات تشكل تهديدا لأمن بلاده.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، “إذا لم يتم تفكيك وإزالة تلك الرسوم والحواجز قريبا فإننا سنفرض رسوما 20 بالمئة على جميع سياراتهم القادمة إلى الولايات المتحدة، فليصنعوها هنا!”.

تأتي تغريدة ترامب بشأن السيارات بعد انتقادات من الاتحاد الأوروبي للرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي على صادرات الصلب والألومنيوم الأوروبية. واستهدف الاتحاد الأوروبي بدوره سلعا أمريكية تزيد قيمتها على ثلاثة مليارات دولار مصدرة للاتحاد المؤلف من 28 دولة.

يذكر أن الولايات المتحدة تفرض حاليا 2.5 بالمئة على سيارات الركوب المستوردة من الاتحاد الأوروبي و25 بالمئة على الشاحنات الخفيفة. ويفرض الاتحاد عشرة بالمئة على السيارات الأمريكية المستوردة.