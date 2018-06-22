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إطلاق مرحلة جديدة من برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي بتخصصات نوعية

إطلاق مرحلة جديدة من برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي بتخصصات نوعية
وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى
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تواصل – واس

أعلن ‏معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى, بدأ السنة 13 من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الأحد القادم، مؤكداً معاليه التركيز على التخصصات النوعية التي تواكب السنة القادمة وتنسجم مع متطلبات رؤية المملكة 2030 وبرامجها المختلفة التي منها الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والنقل الجوي, إضافة إلى التخصصات الصحية.

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون البعثات المكلف الدكتور جاسر الحربش, أن الوزارة أقامت خلال الفترة الماضية عدداً من اللقاءات وورش العمل مع جهات القطاع الخاص للتعرف على التخصصات التي ستمثل الاحتياج الأكبر وفق خططها وبرامجها ومتطلبات سوق العمل وتوصلت إلى عدد من النتائج التي حددت من خلالها ملامح السنة 13 من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.

وأفاد أن وزارة التعليم أصدرت دليلا على صفحة البرنامج كشفت فيه عن الشروط التي سيتم العمل بها في مسار “وظيفتك بعثتك” ومسار التخصصات الصحية, وستكون وفقاً لعدد المقاعد المخصصة لكل مسار، مشيراً إلى أن التسجيل في مسار التخصصات الصحية النوعية سيكون متاحاً على مدار العام لمن يتمكن من توفير القبول الدراسي في الجامعات الموصى بها، إدراكاً من الوزارة لأهمية التخصصات والحاجة الماسة لها.

وفِي سياق متصل, بيّن الدكتور الحربش أن وزارة التعليم وقعت اتفاقية تعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني للاستفادة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي عبر تخصيص 1000 مقعد بواقع 200 مقعد سنويا لمدة خمس سنوات قابلة للزيادة, وتأتي الاتفاقية لتحقيق التكامل بين جهات الدولة لتعزيز العمل نحو رفع كفاءة الشباب السعودي للعمل في التخصصات ذات الاحتياج في المرحلة المقبلة.

وأكد وكيل الوزارة لشؤون البعثات المكلف, الدعم الكبير الذي تحظى به وزارة التعليم من القيادة الحكيمة للقيام بدورها في توفير السبل الكفيلة بتهيئة الشباب السعودي للمشاركة في التنمية وتحقيق رؤية المملكة 2030 والاستفادة من التطورات الكبيرة التي يعيشها العالم في مجالات العلوم والمعارف المختلفة, وللاطلاع على الشروط العامة والخاصة الدخول على الرابط: https://www.moe.gov.sa/ar/news/Documents/con-12.pdf.

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