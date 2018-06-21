وزير الدولة لشؤون الطاقة: النفط سيحتفظ بدوره في توجيه دفة الاقتصاد العالمي

تواصل – الرياض:

شدد وزير الدولة لشؤون الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على التزام المملكة الدائم بالمحافظة على توازن السوق، سعيا منها إلى تحقيق نمو اقتصادي عالمي قوي، وبما يساعد المنتجين والمستهلكين على تحقيق الازدهار.

وبحسب ‘‘عكاظ‘‘ أكد أن النفط سيحتفظ بدوره المستقر في توجيه دفة الاقتصاد العالمي، وسيظل حجر الأساس لمستقبل الطاقة المستدام، ونظرا لأهميته في تحقيق التقدم والازدهار، ستبذل أوبك وشركاؤها كل ما يتطلبه الأمر للمحافظة على استقرار السوق وضمان عدم حدوث نقص في المعروض.

وأوضح أن الشح في الموارد لا يُشكل مصدرا لمخاطر انعدام أمن الطاقة واحتمالات حدوث عجز في الإمدادات، مشيرا إلى أن المخاطر تتصاعد من ضبابية السياسات التي تحول دون جذب قطاع الطاقة لرؤوس أموال يحتاج إليها كثيرا.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: «إن من أهم مفاتيح تشجيع الاستثمار بشكل ٍ كاف في إمدادات النفط العالمية والبنية التحتية للنفط وإيجاد مستقبل طاقة مستدام، أن يستمر تحسين إطار التعاون بين المنتجين والمستهلكين والتوسع فيه، والتشديد على الاعتماد المتبادل بينهما».

وأضاف: «لا تزال أساسيات السوق سليمة، وتبديدا ً لأي قلق من احتمال حدوث عجز في الإمدادات؛ تلتزم أوبك وشركائها غير الأعضاء بضمان توفر إمدادات كافية، وتحقيقا لهذه الغاية سيتم مراجعة مجموعة واسعة من الخيارات التي تشمل ضخ إمدادات إضافية إلى السوق».

وتابع: يكمن هدفنا ومهمتنا المشتركة في ضمان عدم حدوث أي عجز في الإمدادات في أي وقت، وفي الوقت ذاته تجنب حدوث تخمة في المعروض ت ُ سبب الضرر أو تحدث فائضا في المخزون».

ولفت إلى أن السياسة المنطقية المشتركة تستمد أهميتها بوضعها الراهن؛ بناءً َّ على أسباب حد َّ ت من الاستثمارات في قطاع الطاقة وإلى ضعف السوق النفطية، وحدت من مرونة القطاع وقدرته على التحمل، ونتيجة لاستمرار تراجع الاستثمارات لمدة طويلة، عانت منظومة التوريد من الضعف.