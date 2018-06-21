وسائل إعلام: توقعات بهجوم صهيوني على قطاع غزة

تواصل – وكالات:

توقعت مواقع إلكترونية، أمس الخميس، قيام الجيش الصهيوني بعدوان عسكري على قطاع غزة، ردا على استمرار إطلاق الطائرات الورقية الحارقة.

وزعم موقع “JDN”، مساء أمس، أن إسرائيل تخطط لشن هجوم على القطاع، وذلك ردا على الطائرات الورقية وبالونات الهيليوم الحارقة التي تنطلق من قلب القطاع.

وتأتي بالونات الهيليوم الحارقة ردا على ممارسات الاحتلال وانتهاكات المستوطنين الصهاينة، بحق المدنيين الفلسطينيين، وتسببت تلك البالونات في خسائر فادحة للاقتصاد الإسرائيلي.

وكان مسؤول إسرائيلي بارز قد صرح مساء الأربعاء الماضي، بأن بلاده قريبة من الدخول في عملية عسكرية في قطاع غزة.