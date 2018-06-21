هيئة الاتصالات تعلن نجاح الخطة التشغيلية لموسم رمضان في مكة والمدينة

تواصل – واس:

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، نجاح الخطة التشغيلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لموسم شهر رمضان 1439هـ في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لافتةً إلى أن هذا العام قد شهد زيادة عالية في استخدام خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات من زوار الحرمين الشريفين، وأن الاستعدادات والخطط قد نفذت بحسب ما خطط له بالتعاون مع شركات الاتصالات والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

وكشف نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للتقنية والبنية التحتية المهندس ماجد بن محمد المزيد، أن أداء الشبكات قد سجل – ولله الحمد – مستويات عالية على مستوى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، موضحاً بأن معدل المشتركين بلغ حوالي (5.8 مليون) مشترك يومياً، وتجاوز حجم المكالمات الصوتية خلال العشر الأواخر (14 مليون) ساعة، فيما تجاوز حجم استهلاك البيانات خلال العشر الأواخر (20 ألف) تيرابايت بزيادة قدرها 46% عن العام الماضي.

وأكدت الهيئة أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم دعم وتوجيه القيادة الرشيدة، لتسخير كافة الإمكانات لتوفير أفضل خدمات الاتصالات وبجودة عالية لزوار الحرمين الشريفين بما يمكنهم من التواصل مع ذويهم بكل يسر وسهولة، بمتابعة وإشراف معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ومعالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس.

وفي سياقٍ متصل، أظهرت نتائج تطبيق مقياس متوسط سرعة التنزيل للإنترنت المتنقل (26 ميجابت/ثانية) في كل من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث تجاوزت نسبة التحسن في سرعات الإنترنت المتنقل إلى الضعف مقارنة بـالعام الماضي.

يذكر أن إحدى مهام الهيئة الرئيسية في خدمة زوار الحرمين الشريفين هي تسخير كافة الإمكانات من خلال الإشراف والمتابعة لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الجوية والبحرية والبرية، والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بخدمة زوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي ومقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لتقديم أفضل الخدمات للزوار في أماكن تواجدهم طوال مدة إقامتهم.