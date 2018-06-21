إصابة 5 فلسطينيين بمواجهات مع الاحتلال الصهيوني

تواصل – واس:

أُصيب خمسة شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، واعتُقل خمسة آخرون؛ إثر مواجهات مع الشبان في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في البلدة، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بيت فجار وسط إجراءات وتعزيزات أمنية مكثفة، وشنت حملة دهم واسعة النطاق لمنازل المواطنين الفلسطينيين؛ ما أدى لمواجهات عنيفة اندلعت في البلدة.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في بيت لحم محمد عوض، في تصريح صحفي، إن مواجهات بيت فجار أدت إلى إصابة خمسة شبان برصاص حي من نوع “التوتو” في الأطراف السفلى، تم نقلهم إلى مستشفيات الخليل لتلقي العلاج، ووصفت حالتهم بالمستقرة، فيما اعتقلت تلك القوات خمسة شبان فلسطينيين من البلدة.