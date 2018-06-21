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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

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وفاة المقرئ محمود فرج إمام جامع أبوبكر الصديق بجدة.. (فيديو)

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تواصل – الرياض:
تُوفي المقرئ الشيخ محمود فرج عبدالجليل، إمام جامع أبوبكر الصديق بحي مشرفة وعالم القراءات والمحاضر بمعهد الإمام الشاطبي، وأديت الصلاة على جثمانه بعد صلاة عصر اليوم في جامع الثنيان، ودفن في مدينة جدة.
ونعى الداعية مختار الديرة الشيخ محمود فرج وقال: “رحم الله المقرئ محمود فرج”.
ستبكيه جدة وشارع المكرونة، وجامع أبي بكر الصديق، وطلاب القراءات، يا ربّ يا أملَ القلوبِ ومفزَعَ الأرواحِ، يا أهلاً لكلِّ رجاءِ قد جاءَ عبدُكَ بعد عمر عاشهُ للدِّينِ لم ينظرْ إلى الأشياءِ، فاغفْر له، وامنحهُ يا ربّ الرضا، ورضاكَ يا مولاي خيرُ جزاءِ.”

 

 

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