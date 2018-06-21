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تقني يكشف خطورة استخدام تقنيات «إنترنت الأشياء».. وعلاقتها بإيران

تقني يكشف خطورة استخدام تقنيات «إنترنت الأشياء».. وعلاقتها بإيران
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المختص التقني والخبير في أمن المعلومات، ياسر الرحيلي، عن خطورة استخدام تقنيات “إنترنت الأشياء” (IOT) على أمن معلوماتنا، مبيناً دور النظام الإيراني في استغلال ذلك.

وقال “الرحيلي” في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”: إن “استخدام الدول المعادية مثل إيران للإنترنت في التجسس أصبح حقيقة مُشاهدة وغير مستغربة، ولكن التوسع في استخدام تقنيات (IOT) سينقل القدرات التجسسية على المصالح لمستوى أعلى وأخطر يُوجب علينا التنبه والتعاون على مواجهته”.

وأضاف: “كلما استخدمنا تقنيات (IOT) أو إنترنت الأشياء في حياتنا كلما مكنا الأعداء من الانتقال من التجسس على معلوماتنا في الشبكات والعالم الافتراضي إلى التجسس على العالم الحقيقي وربما مشاهدتنا وتتبعنا بشكل لحظي”.

واعتبر “الرحيلي” أن الحل لا بد أن يتشارك فيه المستخدم والشركات والدولة عبر منظومة متكاملة، مشيراً إلى أن “المستخدم دوره التأكد من أمان الأجهزة التي يستخدم من تغيير كلمات السر الافتراضية والتحديث الدوري وتحديد الاتصال بالإنترنت على قدر الحاجة وغيرها كثير”.

وإنترنت الأشياء INTERNET OF THINGS هو مفهوم متطور لشبكة الإنترنت بحيث تمتلك كل الأشياء في حياتنا قابلية الاتصال بالإنترنت أو ببعضها البعض لإرسال واستقبال البيانات لأداء وظائف محددة من خلال الشبكة.

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