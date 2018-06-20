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التحقيق في عدم التزام محاسبين قانونيين بـ«المعايير الدولية»

التحقيق في عدم التزام محاسبين قانونيين بـ«المعايير الدولية»
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تواصل – متابعات:

كشفت مصادر مطلعة أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين رصدت خلال زياراتها الميدانية في 2017 والعام الجاري عدم التزام بعض المحاسبين القانونيين بإعداد تقارير المراجعة وفقا لمتطلبات المعايير الدولية، بالرغم من أنها تتعلق بأعمال المراجعة على ارتباطات تمت بعد يناير 2017.

وشددت المصادر على خطورة عدم تطبيق المعايير الدولية بما فيها المعايير المتعلقة بتكوين الرأي والتقرير عن القوائم المالية وفقا لقرار مجلس الإدارة، معتبرة أن ذلك يعد مخالفة مهنية سيتم عرضها على لجنة مراقبة جودة الأداء المهني لاتخاذ ما يلزم، وفق “عكاظ”.

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