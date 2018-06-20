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صحة جازان: تسجيل 11 إصابة بالكوليرا في قطاع الداير

صحة جازان: تسجيل 11 إصابة بالكوليرا في قطاع الداير
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت صحة جازان عن تسجيل 11 حالة إصابة بالكوليرا في قطاع الداير شرق المنطقة، بحسب ما أكدته الفحوصات اللازمة المبدئية، وكانت الحالات جميعها لأشخاص غير سعوديين.

وأضافت: “أن المصابين بالكوليرا، جميعهم غير سعوديين تسللوا بطريقة غير نظامية، مشيرة إلى أن الإصابات تم حصرها في قطاع الداير “بني مالك” في منطقة محدودة، وتم التعامل مع جميع الحالات وفق الاشتراطات والإجراءات الطبية التي اتخذت استباقيّاً قبل ظهور النتائج التأكيدية توقعاً لمثل هذه الحالات، وتم إعطاء المصابين الأدوية اللازمة.

وأكدت صحة جازان، في بيان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم اتخاذ إجراءات المتابعة التي تشتمل تقوية نظام المراقبة الوبائية لحالات الإسهال المائي الحاد، ونشر التعريف المعياري لحالات الاشتباه للعاملين الصحيين خاصة في المناطق الحدودية، إضافة إلى توفير مستلزمات التشخيص والعلاج للحالات المشتبهة في المختبرات والمستشفيات في الحد الجنوبي.

وأوضحت أن العدوى حدثت خارج المملكة؛ حيث إن هذا المرض ينتقل عبر مياه الشرب الملوثة، وأن الإجراءات الوقائية المتبعة حالياً كفيلة بمنع انتقال المرض خارج محيطه الحالي.

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