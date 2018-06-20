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أمير عسير ونائبه يتقدمان المصلين على جثمان النقيب «عسيري» (فيديو)

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تواصل – عسير:

تقدم أمیر منطقة عسیر الأمیر فیصل بن خالد بن عبدالعزيز، الیوم الأربعاء، المصلین على جثمان شھید الواجب النقیب عبدالله عوضه عسیري.

وشھد الصلاة على الشھید في جامع الملك فیصل بأبھا نائب أمیر المنطقة الأمیر تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وعدد من المسؤولین والأعیان وذوي الشھید.

يذكر أن النقیب عسیري كان قد استشھد متأثراً بإصابته بطلق ناري خلال مداھمة أمنیة لموقع يستغله مخالفون للأنظمة في ترويج المخدرات والمسكرات.

وأسفرت المداھمة الأمنیة عن مقتل أحد المروجین من الجنسیة الإثیوبیة، وإصابة آخر سعودي الجنسیة، والقبض على أربعة إثیوبیین أثناء محاولتھم الھرب في منطقة جبلیة.

 

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