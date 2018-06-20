«فيزا» تعلن تأثر 5 ملايين عملية بعطل تقني خلال شهر

تواصل – وكالات:

كشفت شركة “فيزا” العملاقة لأنظمة الدفع بواسطة البطاقات، أمس الثلاثاء، أن عطلاً تقنياً واسعَ النطاق تسبب في وقت سابق من هذا الشهر بمنع إتمام 5,2 مليون معاملة مالية بشكل صحيح، نحو نصفها في بريطانيا.

وذكرت شركة “فيزا” في رسالة إلى اللجنة البرلمانية البريطانية التي تحقق في القضية إن العطل “النادر” من نوعه منع الكثير من حاملي بطاقات فيزا من القيام بدفوعات في أوروبا لعشر ساعات في الأول من يونيو، كما اعتذرت الشركة “دون أي تحفظ” على العطل وعرضت خططها للتعويض.

وأضافت في الرسالة الموجهة إلى رئيسة لجنة الخزانة التابعة للبرلمان البريطاني نيكي مورغان: أن العطل نجم عن “إخفاق جزئي نادر للغاية” لمفتاح في أحد مراكز المعلومات التابعة لفيزا مؤكدة إصلاحه؛ وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

وتابعت: “نعتذر دون أي تحفظ لكل من تأثر بالحادثة”، مؤكدة أن: “فيزا وبالاشتراك مع المؤسسات المالية الشريكة لنا طبقت سريعاً برنامج تعويض لحاملي البطاقات”.