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إحباط هجوم «بيولوجي» في ألمانيا

إحباط هجوم «بيولوجي» في ألمانيا
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تواصل – وكالات:

أحبطت الشرطة الألمانية هجوماً بمادة كيمياوية في كولونيا، واعتقلت تونسياً مشتبهاً به.

وألمحت الشرطة إلى أن التونسي المعتقل في كولونيا ربما كان بصدد التخطيط لما كان سيكون قنبلة بيولوجية وأول هجوم كيمياوي من نوعه محتمل في ألمانيا. وكانت التحقيقات الأولية لم تكشف وجود خطة محددة لهجوم إرهابي، وفق “دويتش فيله” الألمانية.

وقال مسؤول بارز في الشرطة الألمانية اليوم (الأربعاء 20 يونيو 2018)، إن هجوماً بسلاح بيولوجي يُزعم أنه تم التخطيط له من قبل مواطن تونسي احتُجز في كولونيا الأسبوع الماضي، “له بُعد جديد”.

وقال هولغر موينش، قائد الشرطة الجنائية الاتحادية الألمانية لمحطة “آر بي بي إنفوراديو” العامة “كانت هناك استعدادات ملموسة لمثل هذا العمل بما يمكن أن يطلق عليه قنبلة بيولوجية”.

وأضاف موينش: أنه كان من شأن هذا الهجوم أن يصبح “غير مسبوق” في ألمانيا. وقال: إن المهاجم المحتمل (29 عاماً) سعى للحصول على المشورة بشأن كيفية إنتاج مثل هذا السلاح على الإنترنت.

وتم القبض على المشتبه به “سيف الله إتش” في كولونيا قبل أسبوع، بعد العثور على مادة الريسين السامة في شقته بعد تفتيشها. وكان لدى الرجل ما يكفي من المواد في شقته لإنتاج ما بين 250 وألف جرعة شديدة السمية من مادة الريسين؛ وفقاً لتقارير وسائل إعلام، وتم إيداعه السجن الأسبوع الماضي.

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