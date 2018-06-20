«الملك سلمان للإغاثة» يدشن قافلة برية تحمل 924 طنًّا مساعدات لـ«الحديدة»

تواصل – واس:

دشن معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، اليوم، قافلة برية قوامها 45 شاحنة تحمل 924 طنًا و462 كيلوغرامًا من المواد الغذائية والطبية والإيوائية مقدمة لمحافظة الحديدة، وذلك من مقر المركز الدائم شمال الرياض.

وأوضح الدكتور عبدالله الربيعة في تصريح صحفي أن هذه القافلة تأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو و لي عهدة الأمين – حفظهما الله – بتلمس احتياجات الشعب اليمني والوقوف معهم في محنتهم، مبينًا أن القافلة المكونة من 45 شاحنة انطلق منها 18 شاحنة من مدينة شرورة و15 من مدينة جازان وستنطلق اليوم 12 شاحنة من مدينة الرياض.

وأفاد معاليه أن القافلة تشتمل على 595 طنًا و142 كيلوغرامًا من السلال الغذائية، و186 طنًا و320 كيلوغرامًا من التمور، و95 طنًا من الأدوية، و48 طنًا و400 كيلوغرام من المواد الإيوائية الخيام والبسط والبطانيات، مقدمة لأهالي محافظة الحديدة.

وأشار الربيعة إلى أن القافلة التي سُيّرت اليوم تأتي ضمن سلسلة المشروعات التي يقدمها المركز لليمن والتي بلغت حتى الآن 262 مشروعًا نُفذت في جميع محافظات اليمن.

ودعا الدكتور عبدالله الربيعة المنظمات الأممية والدولية الإنسانية إلى تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني، مؤكدًا أن قوات التحالف العربي هيأت جميع المعابر اليمنية وقدمت التسهيلات اللازمة لمرور كافة المساعدات للتخفيف من معاناتهم جراء الانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران بحقهم حيث تستولي على المساعدات الإنسانية وتعيق وصولها إليهم.