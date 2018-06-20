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الجيش اليمني يُطلق عملية جديدة في «البيضاء» ويحرر مواقع استراتيجية

الجيش اليمني يُطلق عملية جديدة في «البيضاء» ويحرر مواقع استراتيجية
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تواصل – وكالات:

بدأت قوات الجيش اليمني، مسنودة بطيران التحالف، اليوم الأربعاء، عملية عسكرية واسعة تمكنت خلالها من تحرير مواقع استراتيجية جديدة بمحافظة البيضاء (وسط البلاد)، وسط انهيار واسع في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأوضح قائد محور بيحان قائد اللواء ٢٦ مشاه اللواء مفرح بحيبح، إن العملية تم إطلاقها من محورين، هما محور نعمان ومحور (ناطع- الملاجم)، وتمكنت القوات من تحرير مواقع استراتيجية مهمة خلال الساعات الأولى من انطلاق العملية.

وتابع أنه تم تحرير عقبة القنذع بالكامل، ويوجد بها الخط الذي يربط مديرية بيحان التابعة لمحافظة شبوة بمحافظة البيضاء، بحسب “العربية نت”.

وفي جهة الملاجم، قال اللواء بحيبح، إن قوات الجيش تمكنت من تحرير مواقع الفقراء وقرن البان وأجزاء من شعاب فضحة وسط فرار جماعي لعناصر الميليشيات.

وذكر بحيبح في بيان نشره المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن ٣٧ عنصراً من ميليشيات الحوثي قتلوا وجرح آخرون، كما تم أسر ما يقارب 30 من الميليشيات، إضافة إلى تدمير ثلاثة أطقم قتالية وتدمير عربة “بي أم بي” تابعة للحوثيين.

وأشاد قائد اللواء ٢٦ مشاه، بالدور الفعّال الذي قام به طيران التحالف في استهداف وتدمير تعزيزات وآليات قتالية تابعة للميليشيات في مواقع متفرقة بمحافظة البيضاء.

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