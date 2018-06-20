1887 شخصاً تبرعوا بـ849 لتر دم خلال رمضان بمختلف المناطق

تواصل – الرياض:

شارك بحملة الهلال الأحمر السعودي للتبرع بالدم والتي أطلقتها خلال شهر رمضان المبارك أكثر من 1887 متبرعاً في 11 مدينة ومحافظة بمناطق المملكة، وأسفرت عن توفير أكثر من 849 لتراً تم إيداعها في بنوك الدم.

وشارك في الحملة 912 متبرعاً بمنطقة الرياض و41 متبرعاً بالقصيم و186 في حائل و221 في الحدود الشمالية و188 في المدينة المنورة و47 في تبوك و96 في الباحة و52 في الطائف و91 في جدة و28 في عسير و25 متطوعاً في منطقة نجران.

وبلغ عدد المواطنين والمقيمين المشاركين في الحملة 1404 متبرعين، و141 متبرعاً من موظفي هيئة الهلال الأحمر السعودي، فيما بلغ عدد المتبرعين من المتطوعين والمتطوعات بالعمل في الحملة 342 متبرعاً، كما بلغ عدد ساعات التطوع أكثر من 1378 ساعة.

وكانت هيئة الهلال الأحمر السعودي قد أطلقت حملة التبرع بالدم في مناطق ومدن المملكة خلال الفترة 1-30 رمضان 1439، وذلك تزامناً مع الحملة التي أطلقها المكتب الإقليمي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في كافة دول الشرق الأوسط للتشجيع على التبرع بالدم.