‏جامعة الأمير سطام تبدأ استقبال طلبات رغبات الالتحاق.. الأربعاء

تواصل – واس‏:

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، الأربعاء المقبل، استقبال الطالبات الراغبات في الالتحاق بكليات الجامعة في مقرها الرئيس بمدينة السيح، وفي كليات فروع الجامعة بمحافظات حوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر للعام الجامعي 1439-1440هـ وذلك عبر رابط بوابة القبول الإلكترونية للطالبات: ‏http://fad.psau.edu.sa/ ، ويستمر القبول حتى يوم الاثنين 25-10-1439هـ.

‏وتتيح بوابة القبول الإلكترونية التعرف على التخصصات المتاحة للطالبات وشروط القبول فيها، وتعبئة طلب الالتحاق بالجامعة عبر الإنترنت في الوقت المحدد، وترتيب أولوية الرغبات للتخصصات المتاحة وفق شروط ومعايير القبول، كما تتيح الاطلاع على نتائج القبول وفق برنامج زمني مجدول، تسهم في إبراز جانب الوضوح والشفافية في إجراءات القبول وضمان فرص متساوية وعادلة لجميع الطالبات وفق معايير القبول المعتمدة لكل تخصص.