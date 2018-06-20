«أوبو» تطلق هاتفاً ذكياً بثلاث كاميرات متحركة

تواصل – وكالات:

كشفت شركة أوبو الصينية هاتفها الأحدث “أوبو فايند إكس” بتصميم مبتكر خاصةً الكاميرا المخفية تماماً عند إغلاق أو إيقاف الهاتف، والتي تعمل عند تشغيل الهاتف وفتح تطبيق الكاميرا.

وبحسب الشركة، يتحرك الجزء العلوي بالكامل من الهاتف كاشفاً كاميرا أمامية بدقة 25 ميغابيكسل، ونظاماً ثلاثي الأبعاد لمسح الوجه، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16 ميغابيكسل + 20 ميغابيكسل.

واعتمدت أوبوت نظام البروز للكاميرات الأمامية والخلفية، وتتمتع الكاميرا بالقدرة على العمل بشكل مباشر في غضون 0.5 ثانية فقط. أوليد بدقة 1080×2340 بيكسل، ويعتمد الهاتف على ماسح الوجه ثلاثي الأبعاد للمصادقة البيومترية.

ومن حيث المواصفات التقنية، يتميز الهاتف، حسب موقع البوابة العربية للأخبار التقنية، بما يلي:

1- شاشة أوليد بدقة 1080×2340 بيكسل.

2- معالج “سناب دراغون 845”.

3- ذاكرة عشوائية بسعة 8 غيغابايت وسعة تخزين داخلية تصل إلى 256 غيغابايت.

4- بطارية سعتها 3730 ميلي أمبير مع شحن سريع.

5- يعمل بنظام أندرويد أوريو 8.1 مع تخصيصات واجهة المستخدم الخاصة بالشركة Color OS.

ومن المتوقع أن تعلن أوبو قريباً أسعار الهاتف ومعلومات عن توفره الهاتف في مختلف الأسواق.