«الغذاء والدواء» توقف خطوط إنتاج 75 مصنع أغذية وتتلف 778 طناً

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخاً حوثيّاً باتجاه خميس مشيط

قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخاً حوثيّاً باتجاه خميس مشيط

شرطة القصيم تتوصل لمتهمين قتلا مواطناً داخل منزله

شرطة القصيم تتوصل لمتهمين قتلا مواطناً داخل منزله

بالفيديو.. أول صور من داخل مطار الحديدة بعد تحريره ودحر الحوثيين

بالفيديو.. أول صور من داخل مطار الحديدة بعد تحريره ودحر الحوثيين

اشتعال النيران في أحد محركات طائرة المنتخب بروسيا (فيديو وصور)

اشتعال النيران في أحد محركات طائرة المنتخب بروسيا (فيديو وصور)

«الغذاء والدواء» توقف خطوط إنتاج 75 مصنع أغذية وتتلف 778 طناً

«الغذاء والدواء» توقف خطوط إنتاج 75 مصنع أغذية وتتلف 778 طناً
0

تواصل – الرياض:

نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء حملة تفتيشية استثنائية خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان 1439هـ، للرقابة على المنشآت الغذائية التي تصنع وتخزن الأغذية التي يكثر استهلاكها خلال شهر رمضان.

وأوضح المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة عبدالرحمن السلطان، أن الحملة تضمنت 3574 جولة لتفتيش ومتابعة 2698 منشأة غذائية، أوقفت الهيئة خلالها خطوط الإنتاج في 75 مصنعاً وأتلفت 778 طناً من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك و43336 لتر مياه.

وأضاف السلطان أن عدد مستودعات ومراكز توزيع الأغذية التي تم تفتيشها في تلك الفترة بلغ 1789 منشأة ضبط مفتشو الهيئة فيها 15.7 طن من المنتجات الغذائية المخالفة، فيما بلغ عدد مصانع الأغذية المفتشة 665 مصنعاً أوقف المفتشون 37 خط إنتاج فيها وضبطوا 778.5 طن من المنتجات الغذائية المخالفة، في حين بلغ عدد مصانع المياه المعبأة التي جرى تفتيشها 244 مصنعاً وجرى إيقاف خطوط الإنتاج في 38 مصنعاً وضبط 43336.5 لتر من المياه.

وتطرق إلى أن الهيئة أحالت 12 قضية غش تجاري إلى النيابة العامة، كما طبّقت لائحة الغرامات والجزاءات على 45 منشأة غذائية.

واعتباراً من 26 رمضان الماضي تم توجيه المفتشين المكلفين خلال إجازة العيد للتركيز على تفتيش المنشآت الغذائية التي تصنع وتبيع مختلف أنواع الحلويات التي يكثر الطلب عليها أيام العيد في جميع المناطق.

ونفّذ مفتشو الهيئة جولات تفتيشية على 171 محل حلويات خلال إجازة العيد؛ شملت 102 محل في منطقة الرياض و22 محلاً في منطقة مكة المكرمة و27 محلاً في المنطقة الشرقية و10 محلات في منطقة تبوك، و10 محلات في منطقة جازان، وضبطوا كمية من الشوكولاتة والمعمول منتهية الصلاحية.

وتمثلت أبرز المخالفات في تكدس الحلويات داخل المستودع، ووضع علب الحلويات على الأرض مباشرة، وعدم وجود تاريخ إنتاج وانتهاء لبعض المنتجات، وتدني نظافة الأرضيات ووجود غبار على رفوف عرض الحلويات، وعدم تقيد بعض العاملين بوضع كمامات وأغطية الرأس، وضبط شهادات صحية منتهية الصلاحية، وعدم تجديد رخصة مزاولة النشاط.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الغذاء والدواء: «بقايا المبيدات» ضمن الحدود المسموح بها في التمور

الغذاء والدواء: «بقايا المبيدات» ضمن الحدود المسموح بها في التمور

«الغذاء والدواء» تقدم 7 نصائح للحفاظ على جودة وسلامة اللحوم

«الغذاء والدواء» تقدم 7 نصائح للحفاظ على جودة وسلامة اللحوم

حملات تفتيش مكثفة من «التجارة» استعداداً لـ«عيد الفطر»

حملات تفتيش مكثفة من «التجارة» استعداداً لـ«عيد الفطر»

بالإنفوجرافيك.. «الغذاء والدواء» توضح متى تنتهي صلاحية الأدوية بعد فتحها

بالإنفوجرافيك.. «الغذاء والدواء» توضح متى تنتهي صلاحية الأدوية بعد فتحها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان
تقارير وحوارات

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان

المزيد
زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني
تقارير وحوارات

زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني

المزيد
«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة
تقارير وحوارات

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة

المزيد
تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل
تقارير وحوارات

تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>