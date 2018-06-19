«الغذاء والدواء» توقف خطوط إنتاج 75 مصنع أغذية وتتلف 778 طناً

تواصل – الرياض:

نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء حملة تفتيشية استثنائية خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان 1439هـ، للرقابة على المنشآت الغذائية التي تصنع وتخزن الأغذية التي يكثر استهلاكها خلال شهر رمضان.

وأوضح المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة عبدالرحمن السلطان، أن الحملة تضمنت 3574 جولة لتفتيش ومتابعة 2698 منشأة غذائية، أوقفت الهيئة خلالها خطوط الإنتاج في 75 مصنعاً وأتلفت 778 طناً من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك و43336 لتر مياه.

وأضاف السلطان أن عدد مستودعات ومراكز توزيع الأغذية التي تم تفتيشها في تلك الفترة بلغ 1789 منشأة ضبط مفتشو الهيئة فيها 15.7 طن من المنتجات الغذائية المخالفة، فيما بلغ عدد مصانع الأغذية المفتشة 665 مصنعاً أوقف المفتشون 37 خط إنتاج فيها وضبطوا 778.5 طن من المنتجات الغذائية المخالفة، في حين بلغ عدد مصانع المياه المعبأة التي جرى تفتيشها 244 مصنعاً وجرى إيقاف خطوط الإنتاج في 38 مصنعاً وضبط 43336.5 لتر من المياه.

وتطرق إلى أن الهيئة أحالت 12 قضية غش تجاري إلى النيابة العامة، كما طبّقت لائحة الغرامات والجزاءات على 45 منشأة غذائية.

واعتباراً من 26 رمضان الماضي تم توجيه المفتشين المكلفين خلال إجازة العيد للتركيز على تفتيش المنشآت الغذائية التي تصنع وتبيع مختلف أنواع الحلويات التي يكثر الطلب عليها أيام العيد في جميع المناطق.

ونفّذ مفتشو الهيئة جولات تفتيشية على 171 محل حلويات خلال إجازة العيد؛ شملت 102 محل في منطقة الرياض و22 محلاً في منطقة مكة المكرمة و27 محلاً في المنطقة الشرقية و10 محلات في منطقة تبوك، و10 محلات في منطقة جازان، وضبطوا كمية من الشوكولاتة والمعمول منتهية الصلاحية.

وتمثلت أبرز المخالفات في تكدس الحلويات داخل المستودع، ووضع علب الحلويات على الأرض مباشرة، وعدم وجود تاريخ إنتاج وانتهاء لبعض المنتجات، وتدني نظافة الأرضيات ووجود غبار على رفوف عرض الحلويات، وعدم تقيد بعض العاملين بوضع كمامات وأغطية الرأس، وضبط شهادات صحية منتهية الصلاحية، وعدم تجديد رخصة مزاولة النشاط.