«العمليات الإنسانية» باليمن يشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي بالأمم المتحدة

تواصل – واس:

شارك مندوبون من مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن في جلسات اليوم الأول لاجتماعات قسم الشؤون الإنسانية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة الذي يعقد بشكل سنوي في مقر المنظمة الدولية بنيويورك بهدف تعزيز كفاءة العمل الإنساني ورفع قدرات الشعوب المتضررة والمحتاجة.

وتناولت اجتماعات اليوم الأول العديد من الموضوعات تركزت حول تمويل العمل الإنساني ودعم الجهود الدولية الإنسانية وتمكين الشباب العاملين في مجال الإغاثة وكيفية استناد العمل الإنساني لمعلومات متعمقة للتنبؤ وتحليل المخاطر.

يذكر أن مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن تأسس في 22 يناير 2018م، بالتزامن مع إعلان خطة العمليات الإنسانية الشاملة ويعمل على مدار الساعة لدعم وتسهيل حركة العمل الإنساني والإغاثي في اليمن.