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جامعة الجوف تُطلق مبادرة حجب حسابات الفساد العلمي

جامعة الجوف تُطلق مبادرة حجب حسابات الفساد العلمي
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تواصل – الرياض:

أطلقت جامعة الجوف مبادرةً لمحاربة الفساد العلمي، والتجارة بالبحوث العلمية وأعمال طلبة المرحلة الجامعية من واجبات وبحوث ومشاريع تخرج وغيرها.

وبحسب المركز الجامعي للإعلام والاتصال بالجامعة، فإن المبادرة تهدف إلى حماية الوطن ومستقبله من تُجّار الفساد العلمي الذين اتخذوا منصات التواصل الاجتماعي قنوات علنيّة لممارسة الفساد وعرض بضاعتهم الزائفة، وتضليل الباحثين وطلبة العلم في مختلف مراحل التعليم، وكسب الأموال بطريقة غير مشروعة، وتضر بالمجتمع والوطن وتخل بقيم النزاهة وأخلاقيات البحث العلمي.
وكان حساب جامعة الجوف على “تويتر” أعلن انطلاق الحملة الإلكترونية تحت وسم :” #حجب_حسابات_الفساد_العلمي ، نتيجةً لكثرة الحسابات الفاسدة التي تتواجد في هاشتاق #جامعة_الجوف وتمارس فسادها دون خجل أو خوف.

ودعا المركز جميع المهتمين والمتابعين إلى التفاعل مع المبادرة وشن حملة حجب واسعة لكل حساب يمارس هذه الأساليب غير الأخلاقية التي انتشرت واستساغها الناس عبر منصات التواصل الاجتماعي.، والمساهمة في توعية المجتمع وطلبة المدارس والجامعات ضد هذه الظاهرة الخطيرة.

وعبّر وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور نجم الحصيني عن سروره بإطلاق هذه المبادرة، واستيائه الشديد في ذات الوقت من انتشار حسابات الفساد العلمي العلني، وممارستها الغش والتضليل والخيانة العلمية وهدم جميع أخلاقيات وقيم البحث العلمي، متطلعاً إلى أن تسهم هذه المبادرة في محاربة الفساد العلمي وحجب وتحجيم كل الحسابات والأشخاص الذين يمارسونه.

ودعا الدكتور الحصيني جميع منسوبات الجامعة ومنسوبيها وجميع الطلبة إلى التفاعل مع المبادرة والمشاركة فيها والمساهمة في تحقيق أهدافها من خلال الوسم المعلن، مؤكداً بأن هذا واجب وطني على كل واحد منّا، وبمثل هذه الجهود الإعلامية فإننا نسهم في حماية المجتمع والوطن من شكل مخيف وخطير من أشكال الفساد.

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