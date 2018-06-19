«هيئة الموانئ»: جميع أبراج المراقبة تعمل بالطاقة الشمسية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخاً حوثيّاً باتجاه خميس مشيط

قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخاً حوثيّاً باتجاه خميس مشيط

شرطة القصيم تتوصل لمتهمين قتلا مواطناً داخل منزله

شرطة القصيم تتوصل لمتهمين قتلا مواطناً داخل منزله

بالفيديو.. أول صور من داخل مطار الحديدة بعد تحريره ودحر الحوثيين

بالفيديو.. أول صور من داخل مطار الحديدة بعد تحريره ودحر الحوثيين

اشتعال النيران في أحد محركات طائرة المنتخب بروسيا (فيديو وصور)

اشتعال النيران في أحد محركات طائرة المنتخب بروسيا (فيديو وصور)

«هيئة الموانئ»: جميع أبراج المراقبة تعمل بالطاقة الشمسية

«هيئة الموانئ»: جميع أبراج المراقبة تعمل بالطاقة الشمسية
0

تواصل – الرياض:

أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية أنه تم إنشاء أبراج مراقبة في جميع موانئ المملكة، مجهزة بأفضل التقنيات الحديثة في هذا المجال؛ وذلك ضمن تطوير الفنارات والمساعدة الملاحية، لتتوافق مع أعلى المعايير العالمية ولضمان سلامة الملاحة البحرية.

وتم تزويد جميع مداخل الموانئ وقنوات الاقتراب منها بمساعدات ملاحية لإرشاد السفن، بلغ عددها 1201 علامة، تعمل جميعها بالطاقة الشمسية، لصعوبة توفير مصادر الطاقة الكهربائية الأخرى داخل المياه.

وأوضحت الهيئة، في تقرير لها، أن منظومة الطاقة الشمسية تتكون من منظومة الألواح الكهروضوئية لتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربية، لشحن البطاريات الخاصة في المنظومة ومنظم الجهد، لتنظيم عملية الشحن والتفريغ للبطاريات، وتلك التي تخزن الطاقة وتغذي الأحمال المثبتة على العلامة الملاحية؛ وفقاً لـ”الحياة”.

ولفتت الهيئة إلى أن خدمة طلب استئجار المرافق تمكن المستفيدين من التقدم بطلب استئجار مرفق من أحد الموانئ التابعة للهيئة، ويمكن متابعة حال الطلب من هذه الخدمة أيضاً من دون الحاجة إلى مراجعة أي من الموانئ أو الجهاز الرئيس للهيئة. وتعتبر الخدمة هذه بمثابة اتفاق بين الهيئة وبين المستفيدين منها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إطلاق حملة «فسح الحاويات» خلال 24 ساعة في موانئ المملكة

إطلاق حملة «فسح الحاويات» خلال 24 ساعة في موانئ المملكة

«النقل» تكشف عن الطرق الأعلى في تسجيل نسبة تجاوز سرعة السير

«النقل» تكشف عن الطرق الأعلى في تسجيل نسبة تجاوز سرعة السير

لأول مرة.. تدشين حاويات ذكية للنفايات تعمل بالطاقة الشمسية في «الطوال»

لأول مرة.. تدشين حاويات ذكية للنفايات تعمل بالطاقة الشمسية في «الطوال»

حادثة غريبة تكشف خطورة أفلام الكرتون على حياة الأطفال (فيديو)

حادثة غريبة تكشف خطورة أفلام الكرتون على حياة الأطفال (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني
تقارير وحوارات

زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني

المزيد
«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة
تقارير وحوارات

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة

المزيد
تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل
تقارير وحوارات

تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل

المزيد
أنفك والزهور
تدوينات حرة

أنفك والزهور

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>