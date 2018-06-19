«هيئة الموانئ»: جميع أبراج المراقبة تعمل بالطاقة الشمسية

تواصل – الرياض:

أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية أنه تم إنشاء أبراج مراقبة في جميع موانئ المملكة، مجهزة بأفضل التقنيات الحديثة في هذا المجال؛ وذلك ضمن تطوير الفنارات والمساعدة الملاحية، لتتوافق مع أعلى المعايير العالمية ولضمان سلامة الملاحة البحرية.

وتم تزويد جميع مداخل الموانئ وقنوات الاقتراب منها بمساعدات ملاحية لإرشاد السفن، بلغ عددها 1201 علامة، تعمل جميعها بالطاقة الشمسية، لصعوبة توفير مصادر الطاقة الكهربائية الأخرى داخل المياه.

وأوضحت الهيئة، في تقرير لها، أن منظومة الطاقة الشمسية تتكون من منظومة الألواح الكهروضوئية لتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربية، لشحن البطاريات الخاصة في المنظومة ومنظم الجهد، لتنظيم عملية الشحن والتفريغ للبطاريات، وتلك التي تخزن الطاقة وتغذي الأحمال المثبتة على العلامة الملاحية؛ وفقاً لـ”الحياة”.

ولفتت الهيئة إلى أن خدمة طلب استئجار المرافق تمكن المستفيدين من التقدم بطلب استئجار مرفق من أحد الموانئ التابعة للهيئة، ويمكن متابعة حال الطلب من هذه الخدمة أيضاً من دون الحاجة إلى مراجعة أي من الموانئ أو الجهاز الرئيس للهيئة. وتعتبر الخدمة هذه بمثابة اتفاق بين الهيئة وبين المستفيدين منها.