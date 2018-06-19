استشهاد رجل أمن في مداهمة موقع لترويج المخدرات والمسكرات بعسير (صور)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخاً حوثيّاً باتجاه خميس مشيط

قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخاً حوثيّاً باتجاه خميس مشيط

شرطة القصيم تتوصل لمتهمين قتلا مواطناً داخل منزله

شرطة القصيم تتوصل لمتهمين قتلا مواطناً داخل منزله

بالفيديو.. أول صور من داخل مطار الحديدة بعد تحريره ودحر الحوثيين

بالفيديو.. أول صور من داخل مطار الحديدة بعد تحريره ودحر الحوثيين

اشتعال النيران في أحد محركات طائرة المنتخب بروسيا (فيديو وصور)

اشتعال النيران في أحد محركات طائرة المنتخب بروسيا (فيديو وصور)

استشهاد رجل أمن في مداهمة موقع لترويج المخدرات والمسكرات بعسير (صور)

استشهاد رجل أمن في مداهمة موقع لترويج المخدرات والمسكرات بعسير (صور)
0

تواصل – واس:

استشهد رجل أمن في مداهمة أحد المواقع المشبوهة لترويج المخدرات والمسكرات، بمنطقة عسير؛ وذلك ليلة الخامس من شهر شوال الجاري.

وصرح المتحدث الرسمي للأمن العام بأنه عند مداهمة رجال الأمن بمنطقة عسير لأحد المواقع التي اتخذها المخالفون للأنظمة مقراً لنشاطهم الجنائي في ترويج المخدرات والمسكرات، استغل الجناة وعورة المنطقة والظلام الذي يلفها بإطلاق النار على رجال الأمن؛ وذلك في محاولة للفرار من قبضتهم مما اقتضى الرد على مصدر النيران بالمثل.

وأضاف أنه نتج عن تبادل إطلاق النار مقتل أحد المروجين من الجنسية الإثيوبية، وإصابة آخر سعودي الجنسية أثناء وجوده في الموقع، والقبض على أربعة أشخاص من الجنسية الإثيوبية بعد مطاردتهم بالمنطقة الجبلية، كما تعرض النقيب / عبدالله عوضه عسيري من منسوبي شرطة منطقة عسير للإصابة بطلق ناري واستشهاده تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء.

والأمن العام إذ يعلن ذلك ليؤكد أن رجال الأمن لن يتهاونوا في رصد ومتابعة كل من يمثل تهديداً لأمن المجتمع وسلامته، وسيعملون بكل قوة وحزم وصرامة لتعقبهم والقبض عليهم لينالوا جزاءهم العادل، والله ولي التوفيق.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

وفاتان و9 إصابات بحادثين منفصلين في عسير

وفاتان و9 إصابات بحادثين منفصلين في عسير

فيديو.. رجل أمن بالمسجد النبوي يساعد زائراً من ذوي الاحتياجات على شرب «زمزم»

فيديو.. رجل أمن بالمسجد النبوي يساعد زائراً من ذوي الاحتياجات على شرب «زمزم»

أميرا عسير والباحة يشكران النائب العام لاهتمامه بقضية المسيء لقبائل الجنوب

أميرا عسير والباحة يشكران النائب العام لاهتمامه بقضية المسيء لقبائل الجنوب

مقذوفات حوثية تصيب فتاة بـ«ظهران الجنوب».. و«الدفاع المدني» يباشر الحادث

مقذوفات حوثية تصيب فتاة بـ«ظهران الجنوب».. و«الدفاع المدني» يباشر الحادث

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني
تقارير وحوارات

زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني

المزيد
«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة
تقارير وحوارات

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة

المزيد
تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل
تقارير وحوارات

تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل

المزيد
أنفك والزهور
تدوينات حرة

أنفك والزهور

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>