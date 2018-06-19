استشهاد رجل أمن في مداهمة موقع لترويج المخدرات والمسكرات بعسير (صور)

تواصل – واس:

استشهد رجل أمن في مداهمة أحد المواقع المشبوهة لترويج المخدرات والمسكرات، بمنطقة عسير؛ وذلك ليلة الخامس من شهر شوال الجاري.

وصرح المتحدث الرسمي للأمن العام بأنه عند مداهمة رجال الأمن بمنطقة عسير لأحد المواقع التي اتخذها المخالفون للأنظمة مقراً لنشاطهم الجنائي في ترويج المخدرات والمسكرات، استغل الجناة وعورة المنطقة والظلام الذي يلفها بإطلاق النار على رجال الأمن؛ وذلك في محاولة للفرار من قبضتهم مما اقتضى الرد على مصدر النيران بالمثل.

وأضاف أنه نتج عن تبادل إطلاق النار مقتل أحد المروجين من الجنسية الإثيوبية، وإصابة آخر سعودي الجنسية أثناء وجوده في الموقع، والقبض على أربعة أشخاص من الجنسية الإثيوبية بعد مطاردتهم بالمنطقة الجبلية، كما تعرض النقيب / عبدالله عوضه عسيري من منسوبي شرطة منطقة عسير للإصابة بطلق ناري واستشهاده تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء.

والأمن العام إذ يعلن ذلك ليؤكد أن رجال الأمن لن يتهاونوا في رصد ومتابعة كل من يمثل تهديداً لأمن المجتمع وسلامته، وسيعملون بكل قوة وحزم وصرامة لتعقبهم والقبض عليهم لينالوا جزاءهم العادل، والله ولي التوفيق.