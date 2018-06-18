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بيانات 570 ألف مقترض تعوق تحصيل مستحقات الصندوق العقاري

بيانات 570 ألف مقترض تعوق تحصيل مستحقات الصندوق العقاري
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تواصل – الرياض:

كشف صندوق التنمية العقاري أن قاعدة البيانات التي لديه تشير إلى أن هناك 570 ألف مواطن مقترض لم يحدثوا بياناتهم، مما يعني وجود إشكالية كبيرة، أهمها جهلهم بأماكن عملهم، وأن الصندوق في ظل نقص المعلومات لن يستطيع الحصول على مستحقاته.

وبحسب ‘‘الوطن‘‘ أوضح مسؤولو صندوق التنمية العقاري في مجمل ردهم على استفسارات لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى، بشأن التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 1437/ 1438، أن تحصيل الصندوق وصل لمرحلة ممتازة بعد أن استطاع الوصول لقرابة 85 ألف مواطن، لتزيد نسبة التحصيل في الربع الأول من عام 2017 مقارنة بالربع الأول من عام 2016 إلى 50%.

ولفت الصندوق إلى أن النظام الأساسي له، أنشئ لدعم ذوي الدخل المتوسط والمحدود فقط، ولا ينبغي إعطاءه لمن هم خارج هذه الشريحتين، مؤكدين أنهم يقدمون الدعم لجميع ممن في هذين الشريحتين، ولكن يبدأ التفاوت بعد راتب 14000 ريال، مشيرين إلى أنه من خلال القوائم الموجودة لدى الصندوق اتضح أن 14000 ريال تقضي ما نسبته 85% من المتقدمين.

كما أكد مسؤولو الصندوق وجود قاعدة بيانات كبيرة جدا، إلا أنها لم تكن جيدة في الفترة الماضية، أما الآن فقد أصبحت الرؤيا واضحة بالنسبة إليهم. وأشاروا إلى أن هناك تعريفات كثيرة للمنتجات التي لدى الصندوق، مما سبب عدم فهم ولغط في الإعلام، مقرين بأن هناك قصورا في حضورهم الإعلامي.

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