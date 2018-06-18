«الأرصاد»: رياح مثيرة للأتربة على 3 مناطق وسحب رعدية ممطرة بالمرتفعات

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة وغبار على مناطق ( الشرقية، والرياض، ونجران)، وسماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.