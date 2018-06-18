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ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كبتاجون وحشيش بالجوف (صور)

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كبتاجون وحشيش بالجوف (صور)
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تواصل – فريق التحرير:
ضبطت شرطة منطقة الجوف ثلاثة أشخاص بحوزتهم حبوب كبتاجون وحشيش مخدر في ثلاث عمليات منفصلة، وتم اتخاذ اللازم حيال كل واقعة وتسليمها لجهة الاختصاص.
وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، إنه أثناء إقامة نقطة ضبط أمني تابعة للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الجوف (مركز الرديفة) مساء يوم الأحد الموافق ٣-١٠-١٤٣٩ هـ، تم إيقاف مركبة وعند طلب الأوراق الثبوتية لقائدها  اتضح أنه لا يحملها ولوحظ ارتباكه وعند تفتيشه عثر على عدد ( ٧) حبات يشتبه أن تكون من حبوب الكبتاجون المخدرة.
وأضاف النومس أنه أثناء قيام نقطة ضبط أمني أخرى للقوة الخاصة لأمن الطرق بالجوف بمهامها، مساء يوم الاثنين الموافق ٤-١٠-١٤٢٩ هـ (مركز  الناصفة) تم إيقاف مركبة بقيادة مواطن بالعقد الثالث من العمر وعند تفتيشه عثر على قطعة سوداء يشتبه أن تكون مادة الحشيش المخدرة وطلقة حية لسلاح من نوع شوزن.
كما قامت نقطة أخرى (مركز طلعة عمار)، أمس الاثنين، بتفتيش إحدى المركبات وعثر مع المرافق (مواطن بالعقد الثالث من العمر) على قطعة سوداء يشتبه أن تكون مادة الحشيش المخدرة، وتم تسليم الحالات لجهات الاختصاص.
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