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«التحالف» يضبط شحنة كبيرة من حبوب «الكبتاجون» في سوريا

«التحالف» يضبط شحنة كبيرة من حبوب «الكبتاجون» في سوريا
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تواصل – وكالات:

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضبط شحنة كبيرة من حبوب “الكبتاجون” المخدرة، تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

وأوضح المكتب الصحافي للتحالف أنه تم ضبط أكثر من 300 ألف حبة كبتاجون، وتقدر قيمة الشحنة بحوالي 1.4 مليون دولار حسب أسعار السوق السوداء.

وأضاف التحالف أن “الشحنة تم ضبطها يوم 31 مايو الماضي بالقرب من قاعدة التنف العسكرية الأمريكية جنوب سوريا، وتم إتلافها يوم 12 يونيو الحالي”؛ وفقاً لما أوردته “السومرية” العراقية، اليوم الاثنين.

ويذكر أن المركب الكيميائي فينيثايلين، المعروف بتسميته التجارية “الكبتاجون”، هي مادة منشطة، وأحد مشتقات الأمفيتامين، وتم اختراعها في الخمسينيات من القرن الماضي كعلاج الاكتئاب ومرض التغفيق، وتم حظر المادة في الثمانينيات بعد أن تبين أنها تثير الإدمان.

ومنذ بدء العمليات لمحاربة تنظيم داعش في سوريا والعراق، اكتشف أن هذه المادة تتمتع بانتشار واسع لدى مسلحي التنظيم، الذين يتعاطونها لإزالة الشعور بالخوف وزيادة قوة التحمل الجسدي.

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