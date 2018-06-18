خلال أيام.. انتهاء فترة تقديم عروض حفر «قناة سلوى»

تواصل – الرياض:

أعلنت مصادر مطلعة أن فترة تقديم العروض لحفر “قناة سلوى”، ستنتهي 25 يونيو الحالي، بعد أن تمت دعوة خمس شركات عالمية متخصصة في حفر القنوات الدولية لهذه المهمة وتقديم عطاءاتها.

وأضافت المصادر أنه سيعلن عن الشركة أو التحالف الفائز بحفر “قناة سلوى”، في فترة لا تتجاوز 90 يوماً، بحيث تبدأ الشركة أو التحالف الذي سيرسى عليه المشروع بالإعلان عن خطته للعمل الفوري في حفر القناة، على أن يتم الانتهاء من حفر القناة خلال أقل من سنة من بدء العمل، بحسب صحيفة “مكة”.

ويأتي الكشف عن الشركات الفائزة في حفر قناة سلوى، في أعقاب أقل من شهرين من إعلان تحالف استثماري من القطاع الخاص عن مشروع شق القناة على طول الحدود البرية الشرقية للمملكة مع قطر، الذي سيحول قطر إلى جزيرة صغيرة معزولة عن محيطها الخليجي.

ويشمل المشروع شق قناة بحرية على طول حدود السعودية القطرية، امتداداً من منطقة سلوى إلى خور العديد، غايتها الإسهام في “التنشيط السياحي” بين دول الخليج عبر الرحلات البحرية.

وسيمنح إنشاء قاعدة عسكرية سعودية بين مشروع قناة سلوى البحرية والحدود القطرية السعودية، بحسب خبراء جيوسياسيين، جزءاً استراتيجياً من جزيرة سلوى التي بدورها تضم الأراضي القطرية؛ ما يعني أن قطر بعد هذا المشروع لن تكون جزيرة مستقلة.