أمر ملكي.. ترقية 66 عضواً بالنيابة العامة إلى مرتبة «رئيس تحقيق وادعاء أ»

تواصل – الرياض:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمراً ملكياً بترقية 66 عضواً في النيابة العامة إلى مرتبة “رئيس دائرة تحقيق وادعاء أ”.

وثمن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الأمر الملكي الكريم، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين لجهاز النيابة العامة، مترجماً اهتمامه الكبير والمستمر بشؤونه الوظيفية، وحرصه الدائم – أيده الله – على تحقيق المزيد من التطلعات نحو هذا المرفق الحيوي في بُعده القضائي المهم.

ورفع النائب العام شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما يلقاه جهاز النيابة العامة من الدعم المستمر والمتابعة الدؤوبة، سائلاً المولى جل وعلا أن يوفق الأعضاء المشمولين بالأمر الكريم، وأن يكونوا عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة وأهلاً للاضطلاع بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم.