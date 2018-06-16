شرطة الجوف تحدد هوية «مطلق النار» في سكاكا

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الجوف من تحديد هوية أحد الأشخاص، ظهر في مقطع فيديو؛ وهو يطلق النار من سلاح رشاش بإحدى المناسبات.

وفي التفاصيل صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد النومس، أنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شخص بإطلاق النار من سلاح رشاش احتفالاً بإحدى المناسبات بمدينة سكاكا مساء يوم الأحد الموافق ٣ – ١٠ – ١٤٣٩هـ، فقد أسفرت إجراءات البحث والتقصي عن تحديد هوية المخالف، الذي اتضح أنه مواطن بالعقد الثاني من العمر، وتم القبض عليه.

وأضاف المقدم النومس أن شرطة منطقة الجوف إذ تعلن عن ذلك لتهيب بالجميع الالتزام بالتعليمات التي تحظر استخدام الأسلحة في الاحتفالات الخاصة أو العامة، أو حملها لغير الغرض المرخصة له.

وأكد متحدث شرطة الجوف في الوقت ذاته أن رجال الأمن لن يتهاونوا في متابعة كل من يخالف نظام الأسلحة والذخائر وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقه.