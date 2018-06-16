استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرق غزة

تواصل – واس:

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الإثنين، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية في غزة، استشهاد الشاب صبري أحمد أبو خضر، 24 عاماً، عقب إصابته بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة.

وكانت مصادر محليه في غزة، أشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب مجموعة من المواطنين الفلسطينيين قرب السياج الحدودي، في محيط موقع “ملكة” العسكري شرق مدينة غزة، أدى إلى إصابة الشاب أبو خضر برصاصة نقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة، وحالته وصفت بالخطيرة، استشهد على إثرها.