«العمل» توضح موقف أزواج المواطنات من التوظيف

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أقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أخيراً بمنع زوج المواطنة غير السعودي وزوجة المواطن غير السعودية من العمل في المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات.

وقررت الوزارة المساواة بين هاتين الفئتين والسعوديين في الوظائف الأخرى التي يسمح بعمل غير السعوديين فيها، بحسب “عكاظ”.

ويأتي ذلك بعد أن قصرت وزارة العمل احتساب أبناء وبنات المواطنات كسعوديين في المهن المقصورة على السعوديين، واستثنائها أزواج وزوجات المواطنين من هذه الميزة.

يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أصدرت قراراً بقصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطاً ومهنة على السعوديين والسعوديات، بدءاً من العام الهجري المقبل.