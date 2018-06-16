لاعب مسلم يجبر «الفيفا» على حذف صورة «الخمور» خلال المونديال

تواصل – وكالات:

حذف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” صورة زجاجة الجعة، من الفيديو القصير الذي يخصصه لأفضل لاعب في مباريات المونديال، للاعبين محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر وأمين حاريث لاعب وسط المغرب، وذلك بعد أن اعترض الحارس المصري ورفض تسلم جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر ضد أورجواي.

وتقدم الجائزة شركة “بدوايزر” الأمريكية لصناعة المشروبات الكحولية، وقد حصل الشناوي على لقب الأفضل في لقاء مصر وأوروغواي بالمجموعة الأولى، ونال حاريث اللقب ذاته في لقاء المغرب وإيران.

إلا أن الشناوي رفض استلام الجائزة بسبب رعاية شركة خمور لها، ما دفع الفيفا فيما يبدو إلى حذف صورة الزجاجة التي تظهر إلى جانب أي لاعب في حال فوزه بلقب الأفضل في أي مباراة، إذا كان الفائز مسلما.

ورغم تتويج النجمين المصري والمغربي بجائزة الأفضل في لقاءين، فإن منتخبي “الفراعنة” و”أسود الأطلس” خسرا المباراتين الافتتاحيتين أمام أوروغواي وإيران على الترتيب.