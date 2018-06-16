عُمَد وأهالي عزيزية مكة يعايدون مرضى مدينة الملك عبدالله الطبية

تواصل – مكة المكرمة:

نظم عمدة حي العزيزية الجنوبية، شاهر الدعدي، وكذلك عمدة حي العزيزية الغربية، عتيق الدعدي، وعدد من أهالي الحي زيارة للمرضى المنومين بمدينة الملك عبدالله الطبية؛ وذلك صباح اليوم الأحد ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وشملت الزيارة جولة بين أقسام التنويم “جراحة القلب، ومرضى القلب، والجراحات التخصصية” وقدم الزائرون هدايا رمزية للمرضى بمناسبة العيد لمشاركة المرضى الذين يرقدون على الأسرّة البيضاء هذه المناسبة السعيدة.

من جهته، أكد شاهر الدعدي، أن معايدة المرضى تأتي مشاركة للمرضى فرحة العيد بهذه المناسبة السعيدة الذين أجبرتهم ظروفهم الصحية على وجودهم على الأسرّة البيضاء، متمنياً لهم الشفاء العاجل ليعودوا إلى أسرهم وذويهم سالمين معافين بإذن الله.

وقدم الدعدي شكره لإدارة المدينة الطبية التي كانت على أعلى درجات التعاون في تسهيل مهام زيارة المرضى.