الأحد المقبل.. بدء القبول بمعهد تمريض مستشفى الصناعات العسكرية في السيح

تواصل – واس:

تبدأ إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج يوم الأحد المقبل في استقبال طلبات القبول بمعهد التمريض للبنات في مستشفى المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بمدينة السيح، عبر الموقع الإلكتروني:http://www.kmh.med.sa، ويستمر التسجيل حتى يوم الأربعاء 14 / 10 / 1439هـ.

واشترطت الإدارة على المتقدمة أن تكون سعودية الأصل والمنشأ، ولا يزيد عمرها عن 23 عاماً، وأن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية) بمعدل تراكمي لا يقل عن 85%، ومجتازة اختبار القدرات بنسبة لا تقل عن 70% والاختبار التحصيلي بنسبة لا تقل عن 65%، وألا تكون قد سبق فصلها لأسباب أكاديمية أو تأديبية من أي منشأة تعليمية.

ودعت الإدارة المتقدمات الاطلاع على الشروط، وتحري الدقة في إدخال البيانات، فيما سيتم استكمال الإجراءات المطلوبة للمقبولات في مقر المعهد بمدينة السيح.