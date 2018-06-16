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شرطة الرياض تكشف ملابسات سرقة 700 ألف ريال من محصل مالي

شرطة الرياض تكشف ملابسات سرقة 700 ألف ريال من محصل مالي
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت شرطة الرياض اليوم الأحد، سر عملية سرقة منظمة تعرض لها وافد هندي الجنسية يعمل محصلاً مالياً لإحدى الشركات.

وقالت الشرطة في بيانها إن الجناة تعمدوا الاصطدام بالمركبة التي كان يستخدمها المقيم في نقل قرابة 700 ألف ريال في حقيبة يدوية، حيث اعتدى أحدهم عليه بمادة مؤثرة على الوجه، فيما بادر آخر بكسر الزجاج الخلفي للمركبة وسرقة الحقيبة.

وأوضحت أن مباشرة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة ومتابعتها ميدانياً أدت إلى القبض على المتورطين فيها، حيث بلغ عددهم 12 شخصاً من الجنسية الباكستانية.

وأبانت أنه اتضح أن المقبوض عليهم يشكلون تنظيماً إجرامياً يمتهن ارتكاب جرائم السرقة، وبينهم أحد العاملين بالشركة التي تعود لها الأموال، وتم ضبط مبلغ مالي في حوزتهم قدره 200 ألف ريال، حيث تم إيقافهم وإشعار النيابة العامة.

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بورصة تواصل

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