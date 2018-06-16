دراسة أمريكية: المعلمون ينفقون أموالهم على مقتنيات الفصول

تواصل – وكالات:

أظهرت دراسة بحثية أن معظم المعلمين والمعلمات في المدارس العامة الأمريكية أنفقوا أموالهم الخاصة لشراء أغراض المدرسة ومقتنيات الفصول؛ وذلك وفقاً لـ”الوطن”.

وقدرت الدراسة الأموال المهدرة على ذلك بنحو 480 دولاراً سنوياً (1800 ريال)؛ أي أكثر من خصم الضرائب الفيدرالية المتاح للمعلمين والبالغ نحو 250 دولاراً (900 ريال).

وتزامنت الدراسة التي أجراها المركز الوطني لإحصاءات التعليم في أمريكا ونشرتها مجلة TIMO الأمريكية مع تظاهرات المعلمين التي عمت أرجاء البلاد، ضد الرواتب المخفضة، حيث طالبوا بزيادة مستحقاتهم ومساعدتهم على شراء أغراض الدراسة ومقتنيات الفصول.