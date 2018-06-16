«أبل» تتخلى عن شاشات «أوليد» لإنتاج هواتف بسعر أقل

تواصل – وكالات:

كشفت تقارير صحفية عن خطط شركة “أبل” الأمريكية لإنتاج هواتف أقل سعرٍ في المستقبل؛ تجاوباً مع شكاوى مستخدمي هواتفها بشأن ارتفاع أسعار آخر منتجاتها “آيفون X”.

وتعتمد خطة الشركة الجديدة في الأساس على استعمال شاشات “إل سي دي” الأرخص؛ ما يسهم في إمكانية بيع الهواتف المقبلة بسعر أقل من “آيفون X”، حسب صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية.

وبحسب “سكاي نيوز” فإن شاشات “أوليد” عالية التكلفة كانت سبباً رئيسياً في ارتفاع سعر “آيفون X”، حيث يبلغ سعر شاشة “أوليد” نحو 100 دولار، مقابل حوالي 40 دولاراً لشاشات “إل سي دي”.

ولم يحظَ “آيفون X” بالإقبال المتوقع من عشاق علامة “أبل”، ويعتقد أن السبب الرئيسي لذلك سعره المرتفع، الذي بدأ من 999 دولاراً في بداية طرحه بالأسواق أواخر العام الماضي.