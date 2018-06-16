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غداً.. بدء التقديم على 4882 وظيفة جديدة للمعلمين

غداً.. بدء التقديم على 4882 وظيفة جديدة للمعلمين
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تواصل – الرياض:

يبدأ في التاسعة من صباح غد الاثنين، التقديم على 4882 وظيفة جديدة للمعلمين بمختلف التخصصات والمناطق ولمدة 6 أيام تنتهي في الثانية عشرة من مساء يوم الأحد المقبل عبر نظام جدارة.

وأطلقت وزارة التعليم خدمة الاستعلام عن الاحتياج حسب القطاعات التابعة لإدارات التعليم للمتقدمين للوظائف التعليمية بهدف المساعدة في اختيار وترتيب الرغبات المكانية، كما تم ربط قطاع الاحتياج بخرائط جوجل، ويمكن للمتقدمين الدخول على الرابط:www.gta.moeللاستعلام عن قطاعات الاحتياج.

وأشارت إلى أن الفئات المستهدفة بالتقديم هي حملة البكالوريوس التربوي وحملة البكالوريوس الانتظام غير التربوي وحملة البكالوريوس انتساب التربوي.. وكان قد تم السماح للمعلمات بالتقديم على نفس العديد من الوظائف تقريباً في الفترة من 20 إلى 29 رمضان الماضي.. ومن المقرر بدء عمليات المطابقة خلال شهر شوال الحالي.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة التعليم عن إطلاق الحملات الصيفية للتوعية ومحو الأمية وتعليم الكبار بالشراكة مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل خفض نسبة الأمية، بحسب “المدينة”.

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